Ильшат Утяев: Страна должна опираться на своё историческое прошлое

Напомним, что 2 ноября Владимир Путин издал указ о создании Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, который послужит для сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также для реализации общественно значимых проектов и инициатив. Кроме того, центр станет базой данных для эффективной борьбы с попытками фальсифицировать историю.

Известно, что центр объединит в себе музей участников войн и тружеников тыла «Лица Победы», масштабные выставки «Подвиг Народа», экспозицию военной техники под открытым небом, информационное агентство «Победа.РФ», детский образовательный центр и кинотеатр «Поклонка», штаб-квартиру движения «Бессмертный полк России». А его пилотный проект появился еще в 2022 году на базе Музея Победы.

Создание Национального центра исторической памяти прокомментировал газете "Республика Башкортостан" директор Республиканского музея Боевой Славы Ильшат Утяев:

— В истории России есть основные события, которые должен знать каждый ее житель. Они представлены в исторических музеях федерального, регионального и муниципального значения. Национальный центр исторической памяти станет объединяющей патриотической платформой для консолидации усилий по борьбе с фальсификацией истории и сохранению исторической памяти. Уверен, что одной из задач организации будет формирование среди населения, в первую очередь молодежи, интереса к изучению истории семьи, истории родного края, истории своей страны. Историческая память – это уроки прошлого, и страна будет успешно развиваться только тогда, когда ее жители учитывают свое историческое прошлое и опираются на него.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор: Мария СНЫТКИНА.

Материал по ссылке: https://resbash.ru/news/cotsium/2023-11-16/ilshat-utyaev-strana-dolzhna-opiratsya-na-svoyo-istoricheskoe-proshloe-3523217