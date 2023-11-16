Как часто ребенку нужно проходить медосмотр

Как часто это нужно делать — объясняют специалисты Министерства здравоохранения Башкортостана:

Малышам до года — ежемесячно. Их осматривают: педиатр, невролог, детский хирург и офтальмолог. Основная задача врачей в этот период — следить, как развивается ребенок, не проявляются ли признаки патологий. Проводят УЗИ органов брюшной полости, сердца, тазобедренных суставов и другие исследования.



От года до двух лет — раз в три месяца. Когда ребенку исполняется 1 год, ему предстоит пройти достаточно обширный медосмотр — посещение педиатра, невролога, детского хирурга, оториноларинголога, травматолога-ортопеда, офтальмолога. Также в рекомендуемый минимум входят общие анализы крови и мочи, электрокардиография.



От двух до трёх лет — раз в полгода. В 2 года важно посетить детского стоматолога и детского психиатра. Также родителям могут предложить пройти анкетирование, чтобы выяснить, существуют ли у ребенка нарушения психического развития или риск их появления.



От трёх лет — раз в год. Ребенку нужно побывать на приеме у педиатра, невролога, детского хирурга, детского стоматолога, офтальмолога, оториноларинголога. Девочкам — побывать на приеме у акушера-гинеколога, мальчикам — у детского уролога-андролога. Дополняют перечень анализы мочи и крови.



В 8 и 9 лет рекомендуется посещать педиатра и стоматолога раз в год. В 10 лет этот список дополняют невролог, офтальмолог, эндокринолог, травматолог-ортопед. Также необходимо делать анализы крови и мочи.



Визитом к педиатру и стоматологу ограничиваются рекомендации и для школьников 11–12 лет, а в 13 лет вместе с ними стоит посетить и офтальмолога.



С 14 лет — консультации стоматолога и невролога, педиатр, детский стоматолог, детский уролог-андролог или акушер-гинеколог, психиатр.



С 15 по 17 лет включительно подросткам рекомендуется ежегодно посещать педиатра, детского хирурга, детского стоматолога, в зависимости от пола — детского уролога-андролога или акушера-гинеколога, детского эндокринолога, невролога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога, психиатра. Отличается лишь список обследований: если показатели общих анализов крови и мочи следует контролировать ежегодно, то в 15 и 17 лет также стоит сделать электрокардиографию, а в 15 лет еще и УЗИ органов брюшной полости и почек.



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