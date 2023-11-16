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Общество
16 Ноября , 14:33

Как маме подать заявление на единое пособие

С рождением малыша у мамы появляется много забот, а в первые недели времени на подачу заявления на единое пособие может вообще не быть.

Помните, если обратиться за выплатами в течение полугода после родов, деньги начислят и за прошедшие месяцы. Можно сделать это и позже, но тогда поддержку назначат с даты обращения.

Некоторые мамы также получают единое пособие по беременности, в случае постановки на учет в ранние сроки (до 12 недель беременности) и при условии прохождения комплексной оценки нуждаемости. В этом случае единое пособие на ребенка выплачивается по заявлению мамы с месяца, следующего за месяцем его рождения.

Удобнее всего подавать заявление на единое пособие через Госуслуги. Также это можно сделать в Социальном фонде или МФЦ.

Правила назначения единого пособия в Башкортостане собраны в чат-боте — смотрите: https://vk.cc/cpJGxT.

Отвечаем на самые частые вопросы о едином пособии — в этом посте.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону единого контакт-центра 8 (800) 1-00000-1 или обратиться в клиентскую службу СФР, адреса указаны здесь: https://vk.cc/cseEuV

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан #поддержкасемей

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