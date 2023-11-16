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Общество
16 Ноября , 10:13

Участниками конкурса в честь 30-летия Конституции России стали 116 тысяч жителей Башкирии

Республика Башкортостан стала участником Всероссийского онлайн-конкурса «30 лет Конституции России — проверь себя!», сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото:пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Конкурс, в котором могут принять участие все желающие старше 18 лет, стартовал в преддверии юбилейной даты. Многие уже проверили свои знания, среди них самыми активными оказались жители Сибая, Салавата, Кумертау, а также Калтасинского, Краснокамского и Чекмагушевского районов.

Чтобы стать участником нужно зайти на онлайн-платформу и зарегистрироваться. Затем пройти тест, состоящий из десяти вопросов, на которые нужно ответить в течение десяти минут. Следует отметить, что вопросы выбирает система и они каждый раз разные.

Тот, кто успешно пройдет тест, получит электронный сертификат. Конкурс продлится до 25 ноября. Затем оргкомитет определит победителей среди тех, кто быстрее всех дал правильные ответы. Им будут вручены ценные призы. Награждение состоится в декабре.

По словам руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслана Насретдинова, Конституция РФ — это главный документ страны, основы которого нужно знать всем россиянам. Поэтому объявленный «ЕР» конкурс, прекрасная возможность привлечь внимание граждан к основному закону государства.

«Таким образом каждый сможет не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое для себя», — подчеркнул спикер.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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