Дороги в Башкортостане: смотрите брифинг в прямом эфире — 20 ноября 2023 года в 19:00

Что и когда начнут ремонтировать? Сдадут ли вовремя мосты и самые проблемные направления? И сколько стоит проложить километр дороги?



На эти и другие вопросы в студии телеканала БСТ в прямом эфире, а также в соцсетях ЦУР Башкортостана, минтранса региона и самого телеканала БСТ ответят представители профильных министерств и ведомств и другие приглашенные эксперты.



Свои вопросы гостям эфира вы можете задать в соцсетях ЦУР Башкортостана с пометкой «брифинг по дорогам» или по телефону: 8 (347) 218 19 19 (с 8 до 20 часов).



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20 ноября 2023 года, понедельник, 19:00 — прямой эфир на БСТ и в соцсетях



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