Как получить лицензию на медицинскую деятельность в Башкортостане

Лицензию на медицинскую деятельность в Башкортостане может получить любое юрлицо и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют медуслуги населению. Лицензированием занимается Минздрав Башкортостана.



15 рабочих дней потребуется для предоставления лицензии, для внесения изменений в реестр лицензий — 10. Выписка из реестра лицензий предоставляется бесплатно, в формате электронного документа.



Лицензия действует бессрочно, если исходные данные остаются прежними (название организации, помещение, объем услуг и другие). Если они изменятся — нужно будет внести изменения в реестр лицензий.



Обратите внимание, все виды заявлений на лицензирование медицинской деятельности, в частности, первичное, повторное лицензирование и прекращение действия лицензии, принимаются только в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Заявление необходимо подписать электронной подписью: https://vk.cc/csrdop



Документы в бумажном виде не потребуются.



Смотрите пошаговую инструкцию по подготовке документов для получения лицензии — на сайте Минздрава Башкортостана: https://vk.cc/cr0bny



Утвержденная форма заявления: https://vk.cc/csrdpj



Дополнительные вопросы можно направить по электронной почте: [email protected] и задать по телефонам: 8 (347) 218-00-90, 218-00-92



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