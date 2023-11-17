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Общество
17 Ноября , 11:49

Как получить лицензию на медицинскую деятельность в Башкортостане

Предоставление медицинской лицензии по закону о лицензировании (https://vk.cc/cr1U8S) необходимо для каждого вида медицинской деятельности по отдельности — от доврачебной и поликлинической до стационарной и санаторно-курортной.

Лицензию на медицинскую деятельность в Башкортостане может получить любое юрлицо и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют медуслуги населению. Лицензированием занимается Минздрав Башкортостана.

15 рабочих дней потребуется для предоставления лицензии, для внесения изменений в реестр лицензий — 10. Выписка из реестра лицензий предоставляется бесплатно, в формате электронного документа.

Лицензия действует бессрочно, если исходные данные остаются прежними (название организации, помещение, объем услуг и другие). Если они изменятся — нужно будет внести изменения в реестр лицензий.

Обратите внимание, все виды заявлений на лицензирование медицинской деятельности, в частности, первичное, повторное лицензирование и прекращение действия лицензии, принимаются только в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Заявление необходимо подписать электронной подписью: https://vk.cc/csrdop

Документы в бумажном виде не потребуются.

Смотрите пошаговую инструкцию по подготовке документов для получения лицензии — на сайте Минздрава Башкортостана: https://vk.cc/cr0bny

Утвержденная форма заявления: https://vk.cc/csrdpj

Дополнительные вопросы можно направить по электронной почте: [email protected] и задать по телефонам: 8 (347) 218-00-90, 218-00-92

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