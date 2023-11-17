В Башкортостане с начала года предприниматели инициировали 28 профилактических визитов контрольно-надзорных органов

- Профилактический визит является важной мерой по снижению административного давления на бизнес и представляет собой эффективный инструмент для поддержки предпринимательства. Важно, чтобы предприниматели сами приглашали к себе контролеров, не боялись проведения профвизитов. Их итоги носят исключительно рекомендательный характер, штрафные санкции не применяются. Кроме того, после профилактического визита в отношении предпринимателя могут отменить плановую проверку, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Профвизиты регламентированы федеральным законом и представляют собой консультации со стороны контролирующих органов (Гострудинспекции, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и др.). В ходе такого визита, который может быть дистанционным, инспектор знакомит с обязательными требованиями и возможными рисками, а также дает рекомендации по их предотвращению. Это важное мероприятие в области профилактики и не является проверкой.

Профилактические визиты могут быть обязательными или проводиться по инициативе компании (предпринимателя). Обязательные визиты проводят в отношении компаний, начавших работать в определенной сфере менее года назад, а также в отношении объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. О них контролируемое лицо уведомляют минимум за 5 рабочих дней. Предприниматель вправе отказаться от визита, уведомив об этом контрольный орган не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения.

Предприниматель может сам инициировать проведение профилактического визита, то есть просто обратиться в контрольный орган (или сразу несколько) с заявлением по электронной почте. По закону заявление должны рассмотреть в течение 10 дней с момента регистрации и дать ответ. Дату визита согласовывают с ИП или компанией (на это отводится до 20 рабочих дней). В отдельных случаях в проведении такого мероприятия могут отказать. Основания для этого: отзыв заявления самим предпринимателем, если в течение полугода организовать визит не удалось из-за контролируемого лица, есть оскорбления и т.п. в тексте заявления или с момента предыдущего отказа до нового обращения не прошло 2 месяцев.

- От предпринимателей, у которых уже прошли профилактические визиты, мы получаем только положительные отзывы. По их словам, это возможность увидеть свои слабые места и оперативно их исправить. Профилактические визиты дают им возможность получить разъяснения, рекомендации касаемо выстраивания своей работы в соответствии с требованиями законодательства, избежать наиболее часто встречающихся нарушений, получить необходимые консультации, - отметила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Ирина Абрамова.

Профилактический визит - одно из мероприятий, которое нацелено на достижение целей и задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Перечень федеральных и республиканских органов исполнительной власти, работающих по 248-ФЗ, можно посмотреть по ссылке.