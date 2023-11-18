В Башкортостане пройдёт «Неделя ремёсел»

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях популяризации предпринимательства среди традиционных ремесленников, поддержки действующих производителей и коммерциализации отрасли.

- Мы активно поддерживаем предпринимателей, ведущих деятельность в сфере НХП, и ремесленников региона, поскольку Башкортостан – регион, где бережно хранят и развивают традиции, идущие из глубины веков. «Неделя ремёсел», ставшая ежегодной площадкой, позволит мастерам представить в преддверии Нового года на своих стендах лучшие образцы уникальных изделий, а также получить новые навыки продвижения и реализации товаров, поделиться опытом с коллегами, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

«Неделя ремесел» объединит деловую программу, форум креативных индустрий, выставку-ярмарку «Приволжье» для субъектов малого и среднего предпринимательства сферы народных художественных промыслов и ремесел, республиканский конкурс «Лучший ремесленник - 2023», а также ремесленные и творческие мастер-классы.

Организаторами мероприятия являются АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства», Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

К участию в выставке-ярмарке «Приволжье» приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан.

Заявки принимаются до 21 ноября по ссылке.

Телефон для связи:+7 (937) 490 98 06, Аминева Гульназ Гайсовна, главный специалист отдела НХП АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан».