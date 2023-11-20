На Госуслугах появятся новые возможности для студентов

А это даст массу новых возможностей. Можно будет следить за успеваемостью онлайн и пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, без предъявления бумажных документов. Например — оформить проездной, купить билеты на поезд или электричку, попасть на концерт, в музей и на другие культмероприятия, пройти на территорию университета. Список мест, где эта возможность подключена, будет обновляться на Госуслугах.

Пользоваться электронным студенческим несложно — можно показать его на экране телефона.

Предполагается, что он будет доступен уже в 2024 году. Обычный документ это не отменяет.

Сервис реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности — на странице Минцифры России

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