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Общество
20 Ноября , 12:46

На Госуслугах появятся новые возможности для студентов

Зачётные новости для студентов! Документы, подтверждающие обучение, появятся на Госуслугах.

А это даст массу новых возможностей. Можно будет следить за успеваемостью онлайн и пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, без предъявления бумажных документов. Например — оформить проездной, купить билеты на поезд или электричку, попасть на концерт, в музей и на другие культмероприятия, пройти на территорию университета. Список мест, где эта возможность подключена, будет обновляться на Госуслугах.

Пользоваться электронным студенческим несложно — можно показать его на экране телефона.

Предполагается, что он будет доступен уже в 2024 году. Обычный документ это не отменяет.

Сервис реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности — на странице Минцифры России

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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