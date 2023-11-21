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Общество
21 Ноября , 15:07

В Башкирии 18 социальных проектов вышли на федеральный этап конкурса «Мой добрый бизнес»

В рамках Межрегионального форума по популяризации лучших практик в социальном предпринимательстве состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес».

пресс-служба правительства РБ
Фото:пресс-служба правительства РБ

Всего на конкурс было подано 50 проектов, 41 из них допущен до экспертизы. На участие в федеральном этапе конкурса рекомендованы 18 проектов. Мероприятие реализовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Сегодня Башкортостан продолжает занимать лидирующие позиции в сфере социального предпринимательства. Более 600 предприятий входят в федеральный реестр социальных предпринимателей, что в три раза превышает показатели 2020 года. Такому динамичному развитию способствует и государственная поддержка. Я благодарю каждого из вас за ваш особенный, непростой труд. Пусть ваш добрый бизнес будет успешным и процветающим, - пожелал участникам конкурса министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Конкурс «Мой добрый бизнес» направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В этом году победителями, набравшими максимальное число баллов в каждой из номинаций в категориях «Предпринимательство» и «СОНКО», стали:

Ильмира Алетдинова, автономная некоммерческая организация развития культуры «Яркая жизнь» – номинация «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»;

Станислав Сухенко, индивидуальный предприниматель – номинация «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт»;

Альфия Галиуллина, индивидуальный предприниматель – номинация «Социальный туризм»;

Ильдар Биккузин, некоммерческая организация «Баштурсоюз» – номинация «Социальный туризм»;

Ирина Батина, ООО «Орто-Инновации Уфа» – номинация «Разработка технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества»;

Людмила Булышева, благотворительный фонд социальной поддержки населения «Вместе» – номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»;

Равиль Шафиков, общество с ограниченной ответственностью Санаторий профилакторий «Березка» – номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»;

Надежда Погуляева, автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр досуга и ухода за людьми старшего возраста «Счастливый я» – номинация «Лучший проект в сфере социального обслуживания»;

Дарина Панчихина, Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» – номинация «Дополнительное образование и воспитание детей»;

Альфия Мухутдинова, индивидуальный предприниматель – номинация «Дополнительное образование и воспитание детей».

Также к участию в федеральном этапе конкурса рекомендован ряд проектов, которые заняли 2 и 3 места в своих номинациях.

пресс-служба правительства РБ
Фото:пресс-служба правительства РБ

Справочно:

Межрегиональный форум по популяризации лучших практик в социальном предпринимательстве стал площадкой для коммуникации представителей бизнеса, органов исполнительной власти, общественных организаций и СМИ для рассмотрения вопросов реализации проектов социального предпринимательства, законодательного регулирования и инфраструктурной поддержки от государства. Организаторами мероприятия выступили Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» и Центр «Мой бизнес».

Знаковое событие в формате онлайн и оффлайн посетило более 600 участников из Москвы, Владивостока, Брянска, Рязани, Нижнего Новгорода, Тулы, Тюмени, Барнаула, Саратова и др. городов страны. Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание «Новые возможности для социального бизнеса» с участием федеральных и региональных экспертов в области социального предпринимательства. Также на форуме были подписаны национальные инклюзивные договоры предпринимателей Башкортостана в рамках инклюзивного проекта АСИ «Открыто для всех».

Источник: пресс-служба правительства РБ

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