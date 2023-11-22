В Башкирии на помощь сельчанам пришли мобильные ФАПы и диагностические комплексы

О существующей необходимости в этих специальных медицинских автомобилях в регионах и помощи федерального центра заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Помощь придет быстрее

«По поручению президента нашей страны правительство поможет регионам закупить передвижные медицинские комплексы и автомобили, оборудованные медицинской техникой, — сказал Михаил Мишустин. — Для этого подписано постановление о стопроцентном авансировании контрактов на закупку такой техники, при условии, что они заключены в этом году. Данное решение позволит быстрее направлять ее в российские субъекты, и, соответственно, что очень важно, повысится в целом эффективность расходования федеральных средств».

Планируется закупить более 250 автомобилей для работы в небольших населенных пунктах 67 регионов Российской Федерации. На эти цели выделено 3,7 млрд рублей. Вся техника будет доставлена в регионы в конце 2023 –го — I квартале 2024 года.

Задача — повысить качество и доступность медицины для их жителей.

Среди них 60 медицинских комплексов для оказания первичной медицинской помощи, 44 комплекса для проведения профилактических осмотров, 99 комплексов для флюорографического и маммографического обследований, и 50 автомобилей, укомплектованных медицинским оборудованием.

В минздраве Башкирии прокомментировали новость, подчеркнув, что сокращение сроков поставки необходимого медицинского транспорта положительно скажется на качестве оказания медицинских услуг в республике.

— Выделение дополнительных передвижных медицинских комплексов станет хорошей поддержкой для всех регионов, — сказала заместитель министра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина. — На сегодня у нас функционируют 46 передвижных ФАПов и 49 мобильных диагностических комплексов. Мы используем их для проведения выездными бригадами профилактических осмотров.

Поликлиника на колесах

В начале апреля этого года по достоинству оценили все плюсы современной мобильной миниполиклиники жители деревни Антоновка Ефремкиновского сельского поселения Кармаскалинского района. Прием и обследование пациентов провели фельдшер Гульнур Кадаева и акушерка Гузель Хасанова. Важно, что ФАП на колесах оснащен ЭКГ-аппаратом, дефибриллятором, холодильной установкой для хранения вакцин и других медицинских препаратов, оборудован гинекологическим креслом. Комфортную для пациентов и специалистов температуру в автомобиле поддерживают обогревательные элементы, а бактерицидную безопасность обеспечивают специальные лампы. Предусмотрен и теплый пол в холодное время года. Словом, все сделано для удобства людей.

В Мелеузовской центральной районной больнице передвижной ФАП начал функционировать в марте. В первую очередь в нем медработники проводят профосмотры и диспансеризацию жителей самых отдаленных и малочисленных деревень района, а также тех, где нет стационарных фельдшерско-акушерских лабораторий.

У Юлдуз Шайнуровой больше 15 лет стажа фельдшера в поликлинике № 2 больницы № 21 Уфы. Из них четыре года работает в мобильном фельдшерско-акушерском пункте на базе ПАЗа. 2-я поликлиника получила его первой в городе 29 ноября 2019 года для обслуживания населенных пунктов Уфимского района.

— На мобильном ФАПе по круглогодичному графику мы объезжаем 29 населенных пунктов и 97 садовых товариществ в Алексеевском, Булгаковском, Зубовском, Ольховском, Русско-Юрмашском, Таптыковском и Чесноковском сельских советах, — рассказывает Юлдуз Вильмеровна. — Всего здесь проживает около 32 тысяч взрослого населения и 15 тысяч детей. В Уфимском районе десять стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. Во многих деревнях нет медицинских работников. Поэтому наш мобильный ФАП для жителей — хорошая возможность обследоваться, сдать анализы, сделать вакцину от инфекции, не выезжая в райцентр или Уфу. Заранее оповещаем людей о приезде и времени работы. Никого специально зазывать не нужно. Все идут с удовольствием. А для маломобильных граждан и семей с малыми детьми это действительно спасение.