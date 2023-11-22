Жителям Башкирии предложили пройти тестирование на знание российских городов

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии в РБ, тестирование проводится в рамках проекта "Городская среда" на официальном сайте.

Проверить свои знания можно вплоть до 25 января 2024 года. Каждый участник получит сертификат, а лучшие знатоки - памятные призы.

Изображение: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" в РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА.

Источник: https://resbash.ru/news/kultura/2023-11-22/zhitelyam-bashkirii-predlozhili-proyti-testirovanie-na-znanie-rossiyskih-gorodov-3531944