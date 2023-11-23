Участник Конкурса лучших российских брендов из Башкортостана вошёл в число победителей

Более 5 000 заявок отправили на конкурс все регионы страны. 1 250 брендов получили поддержку. Более 30 их них стали победителями конкурса. Награды им вручили в июне 2023 года во время форума «Сильные идеи для нового времени».

Предприятие «Северная Нива Башкирия» специализируется на производстве сырого молока, занимается мясным животноводством и растениеводством. Общее поголовье крупного рогатого скота превышает 6440 голов, более 3000 из них – фуражные коровы. Суточный надой составляет порядка 95 т сырого молока, что соответствует 35 кг на дойную корову в сутки.

В 2022 году компания ввела в эксплуатацию животноводческий комплекс «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе на 2800 голов дойного стада и 3200 голов молодняка. Это крупнейший молочный комплекс на территории Республики Башкортостан.

Молочная продукция «ЭкоНива», которая производится в том числе и из башкирского молока, представлена в 70 регионах России. Она поставляется во все крупные федеральные торговые сети, партнерам, работающим в индустрии гостеприимства, и в собственные розничные магазины группы – всего более 56 000 точек.

– Наша компания имеет возможность обеспечивать большое число людей качественной молочной продукцией практически на всей территории России. Планируем и дальше наращивать объемы поставок и расширять ассортимент, – заверил Штефан Дюрр, Президент ГК «ЭкоНива».

Светлана Чупшева, глава АСИ, назвала всех победителей конкурса «креативным предпринимателями, которые создают яркие, качественные, интересные продукты и сервисы» для повседневной жизни.

– На наблюдательном совете АСИ президент сказал, что многие иностранные компании решили уйти с российского рынка, и это уникальная возможность для наших предпринимателей занять ниши на внутреннем рынке. Но замещать не просто потому, что ушли конкуренты, а конкурировать между собой за новые рынки и потребителя, – сказала Светлана Чупшева. – Задача АСИ на этом конкурсе – поддерживать российских предпринимателей, вместе с регионами и федеральными властями создавать механизмы по формированию спроса и продвижению новых брендов.

– Конкурс придумала жизнь. Жизнь заставила всех активнее работать, жизнь дала всем возможности и те, кто оказался смелым, ими воспользовались», – прокомментировал награждения помощник президента России Максим Орешкин.

Среди победителей Конкурса лучших российский брендов – 2023 производители одежды и аксессуаров для детей с инвалидностью, кондитерских изделий, сыров, мороженого и морепродуктов, хлебобулочных продуктов и детской мебели. Полный список – по ссылке https://asi.ru/news/195333/

Автор: Альфия Батырова