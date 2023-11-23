В Башкирии определили победителей конкурса «Предприниматель года Республики Башкортостан»

Конкурс организован Министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». Оператором мероприятия в этом году выступил Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан.

В своем приветственном слове Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов поздравил победителей конкурса и отметил, что в регионе многое делается для развития предпринимательства и роста количества предпринимателей.

– Благодаря малому бизнесу рабочими местами обеспечивается более 623,9 тыс. человек, производится порядка 30 процентов валовой добавленной стоимости региона, 15,8 млрд рублей налогов поступает от предпринимателей. Кроме того, именно частным бизнесом обеспечивается значительная часть экспорта товаров и услуг как критически важного элемента экономической жизни нашей страны, – отметил Рустам Муратов.

Из рук Первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министра экономического развития и инвестиционной политики региона награды получили 3 предпринимателя.

– Звание «Предприниматель года» присуждается субъектам малого и среднего предпринимательства за выдающиеся достижения в развитии собственного бизнеса. В этом году на республиканский этап поступило 143 заявки из 52 муниципалитетов. В финал вышли 46 участников, 16 из которых стали победителями, – рассказал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Конкурсное жюри оценивало участников по таким ключевым показателям, как выручка от реализации товаров/услуг, средняя заработная плата работников предприятия, сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджет страны и республики, уровень прибыли, количество созданных новых рабочих мест, благотворительность и деловая репутация и другие.

В этом году церемония награждения прошла в новом формате «фиджитал» – организаторы сохранили традиции и внедрили современные технологии, создав «диджитал доску почета» для предпринимателей, которая во все времена ассоциировалась с достижениями, успехом и престижем.

– Доска почета, которую разработал Фонд для церемонии награждения, это именно тот концепт, который сегодня необходим для поддержания статуса предпринимателя. Для меня особенно отрадно, что в далеком 2007 году я организовывала данный конкурс, который, как и сегодня, состоялся в рамках Международной недели бизнеса. С каждым годом все больше желающих в нем участвовать. Это хорошая возможность заявить о себе и своем бизнесе на всю республику. Поздравляю всех победителей, а всем остальным желаю чаще участвовать в таких конкурсах, – прокомментировала генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан Элиана Саитова.

Салават Халимов из Миякинского района, победивший в номинации «Лучший предприниматель года в сфере производства», поделился своими впечатлениями от мероприятия:

Конкурс был организован на высочайшем уровне. Очень приятно, что так высоко оценили наш труд. Хочу выразить огромную благодарность Министерству предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и всем тем, кто был задействован в подготовке этого мероприятия, - отметил предприниматель.