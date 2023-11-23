В октябре инфляция в Башкирии ускорилась, но осталась ниже среднероссийской

Причиной тому стал рост затрат производителей и поставщиков товаров и услуг, а также высокий спрос на ряд непродовольственных товаров, который превышал возможности предложения.



Так, увеличение расходов производителей и переработчиков мяса привело к удорожанию мяса птицы, свинины и изделий из них – фарша, колбасы и сосисок.



Из-за сокращения импорта и снижения конкуренции отечественные производители яблок стали перекладывать в конечные цены свои возросшие издержки. В результате сезонное снижение стоимости яблок в октябре было меньше, чем год назад.



Удорожанию риса и кофе способствовал неурожай этих культур в основных странах-производителях.



Сохраняющийся высокий спрос на автомобильном рынке привел к ускорению роста цен на новые легковые автомобили и сопутствующие товары – в частности, шины.



По этой же причине подорожали некоторые бытовые товары длительного пользования – микроволновые печи, стиральные машины, кухонные плиты.



В сфере услуг повысились цены на авиабилеты. Это связано с увеличением издержек авиаперевозчиков на топливо и обслуживание летного парка, а также повышенным спросом на внутренние перелеты.



В октябре сильнее, чем в прошлом году, подорожали услуги по сезонному обслуживанию автомобиля, что связано с дефицитом кадров в этой сфере и повышением зарплат для привлечения работников.



Подробности о региональной инфляции — на сайте Банка России: https://vk.cc/csz82T



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