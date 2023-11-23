В российской науке растёт число исследователей и молодых учёных до 30 лет

Позитивную динамику роста научных кадров в регионах России в 2022 году зафиксировал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе анализа новых данных Росстата о численности и структуре научных кадров в 2022 году, сообщает министерство науки и высшего образования РФ.

В минувшем году в России численность персонала, занятого исследованиями и разработками, увеличилась на 7,2 тысяч человек по сравнению с 2021 годом и составила более 669 тысяч человек. В топ-5 субъектов РФ по этому показателю входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области. В этих пяти регионах сосредоточено суммарно 63,8% всей численности персонала, выполняющего исследования и разработки в России.

Некоторые регионы за последние годы заметно усилили кадровый потенциал науки. За 2017–2022 годы прирост численности персонала, занятого исследованиями и разработками, отмечался также в Республике Башкортостан прибавилось 532 человека.

В своем исследовании институт НИУ ВШЭ отмечает и другой важный тренд. Продолжается омоложение научных кадров. За период с 2010 по 2022 год доля молодых ученых в возрасте до 39 лет увеличилась на 8,6% за счет исследователей 30–39 лет. В свою очередь, доля исследователей в возрасте от 50 до 59 лет снизилась с 24% до 12,9%. По мнению авторов исследования, это отчасти обусловлено резким сокращением численности молодых ученых в 1990-е годы.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что рост общего количества исследователей и молодых ученых до 30 лет, занятых в российской науке, — это важный сигнал, который говорит об эффективности программ государственной поддержки высшей школы и научных институтов. По его словам, многие из этих мер поддержки запущены в последние годы, и эффект будет только усиливаться. Также министр уверен, что особую роль в позитивных кадровых изменениях играет Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом России Владимиром Путиным в 2022 году, и предшествующий ему Год науки и технологий. Позитивные изменения произошли за счет увеличения численности исследователей, техников.

Важно, что Россия сохранила место в пятерке мировых лидеров по численности занятых в науке (в эквиваленте полной занятости). По численности ключевой категории научного персонала — исследователей — Россия занимает 6-е место.

Совсем скоро с 28 по 30 ноября на федеральной территории «Сириус» пройдет III Конгресс молодых ученых, который входит в план Десятилетия науки и технологий, является его ключевым ежегодным мероприятием. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Источник: «Молодёжная газета»