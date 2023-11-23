«Вместе в цифровое будущее»: для журналистов и блогеров Башкирии пройдёт конкурс

Стартовал конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

По словам советника министра, руководителя пресс-службы Минцифры РФ и члена жюри конкурса Марии Мезенцевой, от ИТ-индустрии сейчас ждут масштабных решений, достойных к применению на государственном уровне. Мезенцева отметила, что необходимо создавать цифровые продукты, которые помогут решать глобальные задачи страны и обеспечивать максимум удобств для граждан.

Подчеркивается, что от участников конкурса ждут региональных историй об ИТ-разработках.

Если вы хотите принять участие в конкурсе, то необходимо представить материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере не ранее 1 апреля 2023 года и не позднее 29 февраля 2024 года. Основные номинации: печатная пресса, телевидение и видеоконтент в СМИ, радио и подкасты, интернет-СМИ, социальные медиа.

Организатором творческого состязания выступает «Ростелеком» при поддержке Минцифры России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин считает, что участие региона в конкурсе полезно региону в целом — цифровые решения Башкортостана получат дополнительную огласку.

Интересно, что в этом году конкурсантов ждут встречи не только с экспертами в сферах ИТ и информационной безопасности, но и с известным российскими писателями-фантастами, сообщила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

Победители федерального этапа посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля. Узнать более подробную информацию можно на сайте www.smi.rt.ru

Источник: «Молодёжная газета»