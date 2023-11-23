Восточный выезд соединит трассы М-5 и М-7 через проспект Салавата Юлаева в Уфе
Автодорожный тоннель позволит за 10 минут добраться из центра города до федеральной трассы М-5 «Урал», а также обеспечит бесперебойное автомобильное сообщение между федеральными трассами М-5 «Урал» и М-7 «Волга».
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