В Башкирии проходит Неделя борьбы с антимикробной резистентностью

Мероприятие посвящено Всемирной неделе правильного использования противомикробных препаратов и способствует реализации в Башкирии национального проекта «Здравоохранение». Так, врачи отмечают, что антибиотики — рецептурный препарат, и ни в коме случае не стоит их «назначать» самим себе.

– Острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами. А антибиотики – антимикробные препараты, созданные для борьбы с бактериями, – отмечают эксперты.

По информации врачей, зачастую антибиотики обладают спектром нежелательных побочных реакций, таких как аллергия. При нерациональном назначении антимикробных препаратов может возникнуть устойчивость бактерий, и они могут не подействовать, когда это будет действительно нужно.

Автор: Ирина Рейтон

Источник: https://mgazeta.com/news/natsproekty/2023-11-24/v-bashkirii-prohodit-nedelya-nedelyu-borby-s-antimikrobnoy-rezistentnostyu-3535851