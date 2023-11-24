+1 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
24 Ноября , 10:49

В Башкирии проходит Неделя борьбы с антимикробной резистентностью

С 20 по 26 ноября Минздрав России объявил Неделю борьбы с антимикробной резистентностью.

Мероприятие посвящено Всемирной неделе правильного использования противомикробных препаратов и способствует реализации в Башкирии национального проекта «Здравоохранение». Так, врачи отмечают, что антибиотики — рецептурный препарат, и ни в коме случае не стоит их «назначать» самим себе.

– Острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами. А антибиотики – антимикробные препараты, созданные для борьбы с бактериями, – отмечают эксперты.

По информации врачей, зачастую антибиотики обладают спектром нежелательных побочных реакций, таких как аллергия. При нерациональном назначении антимикробных препаратов может возникнуть устойчивость бактерий, и они могут не подействовать, когда это будет действительно нужно.

Автор: Ирина Рейтон

Источник: https://mgazeta.com/news/natsproekty/2023-11-24/v-bashkirii-prohodit-nedelya-nedelyu-borby-s-antimikrobnoy-rezistentnostyu-3535851

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru