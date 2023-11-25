В Уфе прошёл Межрегиональный Кубок Защитников Отечества среди ветеранов СВО

Ветераны спецоперации состязались в шести видах спорта: пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, пауэрлифтинг, настольный теннис и волейбол. Как отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, спорт – один из самых эффективных методов реабилитации.

В Кубке приняли участие представители 20 регионов страны. Среди них – Антон Мельников из Уфы, герой спецоперации. До СВО Антон увлекался самбо, дзюдо, боксом. В спецоперации служил заместителем командира разведроты. Под Херсоном попал под обстрел противотанковыми управляемыми ракетами. Именно занятия спортом помогли его успешной реабилитации, и теперь спорт вновь вернулся в его жизнь. Второе место в составе команды Башкортостана в соревнованиях по волейболу сидя – хороший старт в новой спортивной жизни.

Памятные кубки и спортивные награды – как признание мужества и силы воли спортсменов – ветеранов СВО. Такие соревнования – мощные мотиваторы для приобщения участников СВО к занятиям паралимпийским спортом. В планах – проведение подобных соревнований во всех субъектах Российской Федерации.

Межрегиональный Кубок Защитников Отечества среди ветеранов СВО прошел при поддержке Паралимпийского комитета России, Правительства Республики Башкортостан, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Ассамблеи народов России.

Автор: Альфия Батырова