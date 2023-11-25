Вадим Захаров: С появлением кампуса в республике наши ребята не будут уезжать учиться в другие регионы

Все вузовское сообщество республики живет в ожидании появления в Уфе Межвузовского кампуса, связывая с ним новые возможности для дальнейшего развития высшей школы. И Уфимский университет не является исключением, ведь уже в конце этого года на территории первой очереди кампуса — IQ-парка — откроется несколько научных лабораторий и центров УУНиТ, оснащенных по последнему слову техники.

О том, что ожидает университет от этого масштабного проекта и какие перспективы откроет перед вузом эта новая инфраструктура города, — в интервью с ректором УУНиТ Вадимом Захаровым.

— Начну с того, что строительство Межвузовского студенческого кампуса осуществляется в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Главная его задача — стать центром развития науки, инноваций и современного образования Башкортостана, объединить на одной площадке центры компетенций в разных сферах. Это позволит усилить обмен идеями, послужит стимулом для формирования междисциплинарных команд. В современном мире требуются специалисты очень широкого профиля и не все вузы могут похвастаться такими выпускниками.

Кроме того, кампус станет не только точкой притяжения студентов и ученых, но и современным общественным пространством для жителей Уфы, поскольку будет расположен в исторической части столицы Башкортостана, на возвышенности рядом с рекой Белой. В шаговой доступности находятся значимые для города и всей республики объекты: памятник Салавату Юлаеву, Конгресс-холл, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури, стадион «Динамо», Музей археологии и этнографии. Площадь земельного участка проектируемого кампуса составляет 4,85 га.

— Первую очередь кампуса — IQ-парк площадью 35 868 кв метров — планируется запустить в декабре этого года. Расскажите, какие структуры университета там разместятся и уже в ближайшем будущем смогут начать работать?

— На площади более 4,6 тысячи кв метров будут расположены два блока лабораторий: передовых инженерных и генетических, а также два центра: трансфера технологий и студенческого предпринимательства «Территория нового бизнеса».

Кроме того, на 9 этаже разместится Центр спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта (центр СПАРКС УУНиТ). Хочу подчеркнуть, что киберспорт сегодня невероятно популярен среди молодежи, и я уверен, СПАРКС станет центром инновационного спорта в регионе. Тем более что в данной сфере нам есть чем гордиться. Уже более двадцати лет команды программистов из Уфы регулярно выходят в финал международных соревнований по спортивному программированию. И в этом году киберспортивная команда Уфимского университета стала сильнейшей на Универсиаде на Кубок Главы Башкирии и чемпионом Республики Башкортостан по компьютерному спорту.

— Уфимский университет науки и технологий, как и другие вузы, держатели программы «Приоритет 2030», нацелен на продвижение и развитие стратегических проектов для региона. Как появление кампуса будет способствовать этим процессам?

— Естественно, площади Межвузовского кампуса, на которых будет располагаться Уфимский университет, станут и материально-технической базой для продвижения стратегических проектов. Мы являемся ресурсной базой развития пяти стратпроектов: «Дизайн функциональных материалов», «Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий», «Здоровое долголетие», «Университетская предпринимательская инициатива», «Евразийский педагогический дизайн» и дополнительного проекта «ESG-модели роста новых экотерриторий».

В рамках Программы «Приоритет 2030» ведется огромная научно-исследовательская работа: создаются новые технологии и разрабатываются приоритетные направления науки и образования, связанные с повышением технологического суверенитета страны; для молодых ученых организуются научные стажировки в ведущие вузы и научные центры страны; для чтения лекций и совместных исследований приглашаются ведущие ученые.

Уверен, открытие на базе кампуса лабораторий по разным направлениям науки позволит нам реализовывать самые актуальные прорывные проекты. Так, например, в цифровых производственных лабораториях для авиакосмической техники и лабораториях передовых имплантируемых устройств восстановительной и регенеративной медицины будут проводиться исследования материалов и веществ в нескольких масштабах: от наблюдений в атомном масштабе до термомеханических испытаний.

— Сейчас наблюдается необходимость более тесного взаимодействия вузов с индустриальными партнерами. Будет ли эти задачи решать кампус?

— В модели кампуса предусматривается наличие индустриального партнера, который будет «потребителем» выпускников. Этому будут способствовать и открытые на территории кампуса пространства, где студент уже в процессе обучения сможет начать взаимодействовать со своим потенциальным будущим работодателем. В рамках учебной программы ему удастся сразу сделать что-то интересное для реального бизнеса.

— Как, на Ваш взгляд, кампус изменит наш город? Какова роль Межвузовского кампуса в развитии городской экономики?

— В целом, хочется отметить, что такие институциональные изменения не всегда затрагивают жизнедеятельность вуза. Последние гигантские стройки в пользу вузов проводились в 60-е годы XX века. Поэтому тот процесс, который сейчас происходит, очень значимый и роль Межвузовского кампуса в развитии города и региона трудно переоценить.

Новый ландшафт кампуса университета будет повышать вовлеченность профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, создаст среду для генерации научных знаний, внедрения современных научно-образовательных технологий, а также для сокращения цепочки вывода научных разработок на рынок.

Плюс к этому кампус станет центром урбанистики Уфы, базой для реализации различных проектов и инициатив, дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов образования и науки. Реализация кампусной и инфраструктурной политики университета существенно повысит индекс качества городской среды в нашей столице и станет работать на престиж города и республики.

— Давайте подведем некоторые итоги: каков все-таки главный интерес Уфимского университета науки и технологий к проекту создания Межвузовского кампуса?

— Я очень надеюсь, что с его появлением в республике наши дети не будут уезжать учиться в другие регионы. Они смогут получить качественное образование и найти дорогу в науку в Уфе, ведь здесь будут реализовываться проекты по нашим направлениям. Если в кампусе соберутся вместе специалисты по самым разным областям знаний, это замечательно, ведь все открытия зарождаются на стыке наук. Кроме того, кампус предоставляет новые перспективы и возможности не только в плане обучения и занятий научно-исследовательской деятельностью, но и для развития творчеством и спортом.

Вузы Башкирии усилят свои позиции в конкурентной борьбе за самых талантливых ребят, поскольку новый кампус поможет привлечь в университеты республики молодежь не только из соседних регионов, но и из других стран. Он станет научно-образовательным пространством, где смогут проживать и вести научные исследования ведущие ученые, где студенты разных вузов смогут общаться и готовить совместные проекты. Будущий Межвузовский кампус — это ещё один этап к выходу образовательной инфраструктуры Республики Башкортостан на мировой уровень.

Источник: газета «Республика Башкортостан»