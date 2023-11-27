Объем закупок у малого и среднего бизнеса Башкортостана крупными госкомпаниями превысил 90 млрд рублей

Об этом стало известно в ходе проведенного Корпорацией МСП открытого диалога с предпринимательским сообществом на XVI Международной неделе бизнеса в Уфе. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков, бизнес-шерифы, предприниматели и представители институтов поддержки предпринимательства.

- Малый и средний бизнес может стать поставщиком крупных компаний с госучастием, которые обязаны совершать у МСП не менее 25% закупок от общего объема, - отметил Андрей Железняков. – На Цифровой платформе МСП.РФ собраны сервисы, призванные помочь предпринимателям принять участие в закупках по 223-ФЗ. Здесь в бесплатном агрегаторе представлены все потребности крупнейших и региональных заказчиков, можно пройти обучение, подать заявку на программу «выращивания» потенциальных МСП-поставщиков, сообщить о нарушениях со стороны заказчика, -

С начала года более 1,7 тыс. крупных госкомпаний стали заказчиками товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса республики. Лидерами среди крупнейших заказчиков по объему закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан, стали АО «Башкиравтодор», ПАО «Газпром газораспределение Уфа», АО «Транснефть-Урал», АО «Башкирская содовая компания», ООО «МСП Факторинг».

В регионе также осуществляют деятельность 188 заказчиков регионального уровня. Объем закупок региональных заказчиков Республики Башкортостан у субъектов МСП с начала года по данным на 20 ноября составил почти 42,2 млрд руб., из которых более 23,6 млрд руб. у малых и средних предприятий родного региона. Средняя квота закупок у субъектов МСП 188 региональных крупнейших заказчиков Республики Башкортостан составила 72% при нормативно установленном значении квоты 25%.

Справочно:

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства, действующий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи МСП Лизинг, дочерней компании Корпорации МСП, предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.

Источник: пресс-служба министерство предпринимательства и туризма РБ