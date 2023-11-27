В Башкирии благодаря лизинговой господдержке предприятие планирует повысить рентабельность на 5 %

Новое оборудование позволит предприятию выстроить технологию полного цикла, что способствует снижению издержек и повышению рентабельности на 5%. А реализация самого проекта на территории Башкортостана позволит создать 65 новых рабочих мест уже в этом году и еще 85 – в следующем.

– Механизм льготного лизинга востребован в Башкортостане. Он реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен на снижение затрат предприятий малого и среднего бизнеса, планирующих расширить собственное дело или произвести модернизацию основных средств, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Холдинг «Амкодор» является совместным проектом Башкортостана и Беларуси. Резидент индустриального парка – «Амкодор-Агидель» будет специализироваться на производстве современного зерносушильного оборудования, силосов для хранения зерна, линий подготовки семян, мобильных сушилок.

- Предприятие получило льготное лизинговое финансирование по ставке 6% годовых как резидент особой экономической зоны, срок лизинга составил 60 месяцев. Всего по данным на 27 ноября 2023 г. наша лизинговая компания оказала поддержку 44 получателям на общую сумму 356,3 млн рублей, - сообщил генеральный директор Региональной лизинговой компании Азат Хайрулллин.

Справочно:

Учредителем Региональной лизинговой компании Республики Башкортостан является Республика Башкортостан (с долей 100%). Организация продолжает оказывать поддержку компаниям малого и среднего бизнеса, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан.

Подробная информация о компании и ее продуктах представлена на сайте rlcrb.ru, консультацию можно получить по тел.: +7 (347) 222-46-16.

Источник: пресс-служба правительства РБ