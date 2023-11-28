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Общество
28 Ноября , 14:18

Более 3,5 тысячи маломобильных пассажиров воспользовались услугами по сопровождению на ж/д вокзале Уфы

С начала 2023 года более 3,5 тысячи маломобильных пассажиров воспользовались услугами по сопровождению на ж/д вокзале Уфы. Это на 18% превышает аналогичный показатель 2022 года.

Для комфорта таким пассажирам предлагаются специальные услуги — встреча, сопровождение, доставка багажа, предоставление места для ожидания посадки, помощь при посадке и высадке, предоставление кресла-коляски или носилок. Вокзал оснащен специализированными устройствами и приспособлениями — широкими дверными проездами, пандусами и лифтами для инвалидов-колясочников.

Билетные кассы оборудованы заниженными окнами, а у кассиров есть специальное переговорные устройства «пассажир-кассир» для слабослышащих (индукционная петля).

Для слепых и слабовидящих на территории вокзала установлены тактильные напольные указатели и информационные таблички со шрифтом Брайля.

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Все эти услуги оказываются бесплатно.

Заявку на оказание ситуационной помощи можно подать в Центре содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 (работает в круглосуточном режиме).

Подробнее об услугах Центра — на сайте ОАО «РЖД»: https://vk.cc/crp7au

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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