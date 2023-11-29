Башкирию пригласили на всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Ожидается, что к февралю 2024 года количество номинантов превысит полмиллиона. Поддержка спортивных проектов, направленных на увеличение занимающихся спортом жителей страны — одна из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

Конкурс «Ты в игре» в четвертый раз проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке минспорта РФ благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». За три сезона он успел выйти за рамки форума, где основной ценностью являются денежные призы. Здесь каждый участник — руководитель спортивного проекта — и каждый зритель — уже победитель, ведь представленные проекты получают широкое освещение, и каждый человек может не только найти занятие по душе и физическим возможностям, но и узнать больше о родной стране.

Победители в каждой из основных номинаций конкурса получат 300 000 рублей на развитие своих проектов, лучший проект сезона — гран-при в 1 000 000 рублей. Отдельных фаворитов выберут народным голосованием сами россияне. Напомним, что в третьем сезоне один из «призов зрительских симпатий» достался башкирскому проекту «Пространство со скоростью звука» от фонда Римы Баталовой.

В основные разделы третьего сезона Башкирия заявила 74 спортивных проекта (став одним из лидеров среди регионов России по количеству номинантов), и четыре вошли в лонг-лист финалистов конкурса. Проект «Национальные веломаршруты Россия VeloRussia®», рассчитанный на обычных велотуристов с простым уровнем физической подготовки и представляющий собой сеть веломаршрутов в Башкортостане, Самарской области, в туристическом районе Золотого кольца и многих других регионах страны победил в номинации «Масштаб».

Конкурс «Ты в игре» находит и отмечает яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. Благодаря участию в конкурсе авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнеров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов, рассчитывают организаторы конкурса.

— За три года в конкурсе приняло участие более 11 тысяч проектов со всей России. В четвертом сезоне «Ты в игре» мы решили выделить в отдельные категории проекты, развивающие корпоративный спорт и спортивный туризм, добавив к основным номинациям конкурса две новые партнерские. Стремление к здоровому образу жизни стало популярным трендом в нашей стране. Мы приветствуем желание людей уделять внимание не только своему здоровью, но и вовлекать в активный образ жизни окружающих, — заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и усилить свои компетенции. Для 25 проектов-финалистов предусмотрена специальная образовательная программа по оформлению презентаций и публичным выступлениям.

— Конкурс «Ты в игре» привлекает все больше активных участников, дает им возможность не просто реализовать инициативы, но также масштабировать свои работы и получать профильные знания, узнавать опыт экспертов. Важной частью конкурса является формирование сообщества единомышленников, возможность заявить о своем проекте на всю страну, — подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин.

В конкурсе могут принять участие все желающие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и постоянно проживающие на территории страны, а также любые российские юрлица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные с участием детей до 18 лет. Действующие проекты могут быть реализованы как оффлайн, так и в онлайн форматах и должны охватывать не менее пяти человек, а у участника должно быть желание развивать его и план по дальнейшему масштабированию проекта. Форма для номинанта размещена на сайте тывигре.рф.

Источник: газета «Республика Башкортостан»