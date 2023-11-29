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Общество
29 Ноября , 12:03

Конгресс молодых ученых России собрал свыше 4500 участников

Ключевой темой форума станет «пространство возможностей и развития».

Конгресс молодых ученых России стартовал накануне, 28 ноября, и продлится вплоть до 30 ноября в «Сириусе». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Владимиром Путиным в прошлом году.

На одной площадке объединены представители ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций. Кроме того, здесь собрались яркие лидеры отечественной науки, молодые ученые, победители конкурсов, студенты и школьники.

Советник президента России Антон Кобяков отметил, что фундаментальная наука — это основа всего — и реального производства, и прикладной науки, и научной коммуникации между странами. Более того, Кобяков подчеркнул, что сегодня во многих сферах молодым ученым отведена роль первопроходцев и потому крайне важна поддержка и правильные ориентиры.

Заместитель председателя правительства, сопредседатель координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко сообщил, что только за прошлый год число исследователей в России выросло и составило около 670 тысяч человек. Кроме того, наблюдается приток молодежи в науку.

Источник: «Молодёжная газета»

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