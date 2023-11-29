Представитель УУНиТ участвует в сессии Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус»

Задачами студенческих конструкторских бюро являются реализация проектов по производству отдельных видов высокотехнологичной продукции, обеспечение практического применения полученных результатов интеллектуальной деятельности, акселерация объединенных технологических команд из числа школьников, обучающихся и работников образовательных организаций высшего образования, научных организаций и высокотехнологичных компаний. Необходимым условием успешного функционирования студенческих конструкторских бюро является применение самых современных методов проектирования и расчета, освоение которых на практике является основной профессиональной компетенцией студента инженерной специальности.

Преподаватели и студенты обсудили вопросы: Каков опыт работы молодых ученых в студенческих конструкторских бюро? Как создать все необходимые условия для успешного функционирования студенческих конструкторских бюро? Какова роль студенческих конструкторских бюро в развитии науки и технологии в стране?

Среди выступающих — представители вузов Санкт-Петербурга, Томской области, Тульской области, Башкортостана. Республику представил директор передовой инженерной школы «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий Вячеслав Вавилов.

Конгресс молодых ученых — ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Он объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2023 году выступают Фонд «Росконгресс», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

Источник: «Молодёжная газета»