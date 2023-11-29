В Башкирии социальное предприятие получило микрофинансовую поддержку на пополнение оборотных средств

Полученные средства организация планирует направить на пополнение оборотных средств для создания пансионата в селе Канлы Кушнаренковского района.

- Сегодня в Башкортостане активно растет число социальных предприятий. Развитию сектора во многом способствует микрофинансовая поддержка этой категории предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Всего с 2021 года Башкирская микрокредитная компания выдала социальным предпринимателям региона 61 микрозайм на общую сумму 87 млн рублей.

Предпринимательские займы социальным предприятиям предоставляются в сумме до 5 млн рублей по фиксированным ставкам 7% и 7,5% годовых на весь трехлетний срок финансирования.

Напомним, у предпринимателей недавно появилась дополнительная возможность подать заявку на микрозаймы через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. Срок рассмотрения документов – до пяти календарных дней. Отслеживать статус заявки можно в сервисе без посещения офиса Башкирской микрокредитной компании.

Справочно:

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и направлен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

В рамках национального проекта в Башкортостане реализуются три региональных проекта: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В текущем году на реализацию в Республике Башкортостан мероприятий, входящих в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусмотрены ассигнования в сумме 694,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 680,6 млн рублей, регионального – 13,9 млн рублей.