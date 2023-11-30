Предпринимателей Башкирии приглашают на форум «Стратегируй 2024»

Мероприятие организовано Агентством Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства, Центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Участники форума «Стратегируй 2024» получат возможность узнать ответы на вопросы, связанные с ведением бизнеса, поделиться накопленным опытом, выстроить новые деловые связи, познакомиться с практиками успешного управления бизнесом, которые могут пригодиться в предстоящем году, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Спикерами форума выступят предприниматели региона, инноваторы и яркие лидеры, реализовавшие в 2023 году значимые проекты, знающие проблематику развития бизнеса, объединяющие вокруг себя единомышленников, руководители и управленцы.

Участники форума обсудят итоги уходящего года, а также поделятся актуальными трендами и стратегиями управления бизнесом.

По итогам мероприятия участники получат много полезной и актуальной информации о государственной и инфраструктурной поддержке малого бизнеса в Республике Башкортостан, итоговые тезисы спикеров и дополнительные материалы от экспертов.

Регистрация по ссылке обязательна.

Задать вопрос любому спикеру можно в закрытом канале форума. Там же будет размещена ссылка на прямую трансляцию и запись с мероприятия.

Время проведения: с 14:00 до 17:00.

Служба поддержки форума: +79273323638 (Юлия).

Справочно:

В республике ключевым институтом поддержки бизнес-сферы является Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства, структурным подразделением которого выступает Центр «Мой бизнес».

В текущем году Центром было проведено свыше 70 мероприятий: форумов, вебинаров, круглых столов, образовательных программ и т.д. В них приняли участие более 2 860 субъектов малого и среднего предпринимательства, 839 физических лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, и порядка 240 самозанятых.

Подробную информацию о всех мерах господдержки можно узнать на сайте Центра либо позвонив по номеру «горячей линии» +7 (347) 224-99-99.

Источник: пресс-служба Министерства предпринимательства и туризма РБ