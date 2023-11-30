Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии стали формировать именные батальоны для отправки в зону СВО

Глава Башкортостана Радий Хабиров объяснил, почему в регионе стали формировать именные батальоны для отправки в зону СВО:



«Эта инициатива исходила от наших ветеранских организаций, прежде всего «Боевого братства». Когда мы начали формировать контуры батальонов, то исходили из того, что, во-первых, у республики есть возможность оказать дополнительные меры поддержки. Мы платим и единовременные, и суточные выплаты. Второе — я обращался в Минобороны России, чтобы мы понимали, кто возглавит батальоны. Нам важно было понимать, какой руководитель будет нести ответственность. И третье — это взаимное плечо и поддержка».



Таким образом, в Башкортостане сформирована широкая система мер поддержки участников спецоперации и их семей, а в 2023 году на это направили 5 млрд рублей.



Чтобы узнать подробности, смотрите трансляцию прямой линии с Главой Башкортостана, которая прошла 29 ноября 2023 года:



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