В 2024 году Россия станет страной-председателем БРИКС

Как сообщила пресс-служба АНО «Национальные приоритеты», во время сессии исполнительный директор аналитического центра Международных научно-технологических и образовательных программ Ирина Куклина познакомила участников с архитектурой БРИКС. В его структуру входят 13 рабочих групп, 5 форумов и управляющий комитет. Она отметила, что «сегодня сотрудничество стран БРИКС в научно-технологической и инновационной сферах динамично развивается с перспективой расширения направлений деятельности».

Стало известно, что в 2024 году Россия станет председателем БРИКС по ротационому принципу. Оператором всех мероприятий будет Фонд Росконгресс. В рамках научно-технологической инициативы в следующем году Россия проведет более 15 мероприятий, призванных укрепить взаимодействие научно-исследовательских коллективов стран БРИКС в различных проектах и областях. Имеется в виду создание крупных исследовательских инфраструктурных объектов, астрономия, биомедицина и биотехнология, информационно-коммуникационные технологии и высокопроизводительные вычислительные системы, энергоэффективность и другие.

Кроме того, состоятся Форум молодых ученых, конкурс инноваторов БРИКС, а также подведение итогов VI конкурса Рамочной программы НТИ БРИКС по климатической повестке.

Участники сессии признали, что за последние 10 лет БРИКС стал стремительно развивающейся технологической зоной и субъектом в мировой макроэкономике. А в данный момент, который можно было бы назвать эпохой энергетического перехода, важная партнерская работа во всех областях научно-технологического поиска, подготовка молодых научных кадров через совместные образовательные программы, общие стандарты, единая технологическая среда и единство экспертных подходов.

Конгресс молодых ученых проходит 28–30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, министерство науки и высшего образования Российской Федерации и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

Источник: газета «Республика Башкортостан»