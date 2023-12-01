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Общество
1 Декабря , 17:19

В Башкирии наступает «Ночь уплаты имущественных налогов»

1 декабря 2023 года — предельный срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2022 год.

пресс-служба УФНС РБ
Фото:пресс-служба УФНС РБ

Начиная со 2 декабря 2023 года, на неуплаченную сумму налога начнут ежедневно начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Для тех, кто не успел заплатить имущественные налоги, УФНС России по Республике Башкортостан организует акцию «Ночь уплаты имущественных налогов».

До полуночи 1 декабря 2023 года налогоплательщикам будет предоставлена возможность обратиться по бесплатному телефону горячей линии УФНС России по Республике Башкортостан (+7 (347) 215-10-70, добавочный 55-55) для решения вопросов, связанных с уплатой имущественных налогов.   

Всем обратившимся будет предложен наиболее оптимальный и комфортный способ уплаты имущественных налогов, в том числе оказана консультативная помощь по совершению в онлайн режиме уплаты налогов через интерактивные сервисы «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС России, а также мобильного приложения «Налоги ФЛ».  

Уплатить налоги можно не только с помощью интерактивных сервисов и мобильных приложений ФНС Росси, но и на портале «Госуслуги» (если налоговое уведомление было получено здесь), а также в банках, через платёжные терминалы или мобильные приложения банков, используя один из реквизитов, размещенных на налоговом уведомлении:

  • QR — код или штрих-код;
  • универсальный идентификатор начисления (УИН);
  • банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.).

Поможем уплатить налоги, даже когда другие уже спят!

Источник: пресс-служба УФНС РБ

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