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Общество
4 Декабря , 17:27

Каким будет МРОТ в Башкортостане в 2024 году

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%. Увеличить МРОТ поручил Президент РФ Владимир Путин. Законопроект приняла Государственная дума в третьем чтении.

– От величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, – отметил Вячеслав Володин, Председатель Государственной Думы.

 В Башкортостане минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента составит 22 128 рублей в месяц. В 2023 году МРОТ в республике был 18 678 рублей.

Напомним, в Башкортостане действует соглашение о минимальной зарплате на 2023–2025 годы. Подробности – по ссылке: https://vk.cc/csScZV

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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