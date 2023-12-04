Каким будет МРОТ в Башкортостане в 2024 году

– От величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, – отметил Вячеслав Володин, Председатель Государственной Думы.



В Башкортостане минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента составит 22 128 рублей в месяц. В 2023 году МРОТ в республике был 18 678 рублей.



Напомним, в Башкортостане действует соглашение о минимальной зарплате на 2023–2025 годы. Подробности – по ссылке: https://vk.cc/csScZV



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