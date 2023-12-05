В Уфе состоится финал музыкального конкурса «Уфимская Волна 2023»

Зрители получат возможность побывать на музыкальном шоу совершенно бесплатно. Получить пригласительный на единственный концерт проекта очень просто, для этого нужно сделать запрос в личные сообщения группы проекта Вконтакте https://vk.com/ufvolna.

На сцене выступят не только яркие вокалисты, драйвовые группы и популярные в сети авторы-исполнители собственных композиций, но и совсем юные участники проекта. Кроме этого зрители финала смогут увидеть шесть короткометражных видеоработ​ конкурсантов.

По завершению концерта состоится торжественное награждение победителей проекта и вручение наград - золотых скрипичных ключей, украшенных стразами Сваровски, а также ценных подарков. Главная интрига вечера – кто получит «миллион на ротацию» на радиостанции Спутник ФМ? Кстати, победителей проекта определяет только жюри. Во время трансляции концерта будет проведено онлайн голосование, в ходе которого можно поддержать полюбившегося участника. Благодаря вашим голосам он может победить в номинации "Народный выбор".

6 декабря в 19.00, Конгресс-холл Торатау. Не пропустите финал проекта «Уфимская волна 2023» вместе с радиостанцией Спутник ФМ и вокалистами и музыкантами из разных городов Башкирии и России.

Напомним, что проект признан лучшим радиошоу страны по оценке Всероссийской премии «Радиомания 2014» и лучшим проектом по продвижению радиостанции по оценке ВП «Радиомания 2018». В копилке проекта два Золотых микрофона — радийных Оскара,​ победа в Международном фестивале «Радио без границ», высшая награда Всеросиийского радиофестиваля​ «Хрустальный​ микрофон».

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Источник: Музыкальный конкурс Уфимская Волна на Спутник ФМ