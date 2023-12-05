Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Президент осмотрел экспозицию «Первые в России – стране возможностей» от «Движения первых» и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Также он прогулялся по залу «Патриотизм», посетил павильон Минпромторга «Сделано НАМИ», осмотрел выставочный павильон «Атом».

В рамках форума гражданского участия «Мы вместе» президент вручил премию «Волонтер года». В форуме принимали участие 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран мира.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве – самая масштабная экспозиция за современную историю нашей страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. На ней продемонстрированы важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики. Отдельные павильоны есть у «Сбера», ВЭБ.РФ, «Газпрома», VK, «Роснефти», «Сибура».

В 75-м павильоне – стенд Башкортостана. 3 декабря здесь прошел День республики – посетители выставки окунулись в атмосферу зимнего сабантуя, фестиваля «Терра Зима» и настоящей башкирской свадьбы. Старт мероприятиям на стенде Башкортостана в этот день дал Глава Республики Радий Хабиров.

– Можно сказать, что я потрясён. Как член региональной управленческой команды я принимал участие в подготовке экспозиции. И считаю, что за короткое время организовать такую разнообразную выставку – это настоящий подвиг, – отметил Радий Хабиров. – Нужно, чтобы как можно большее количество людей посмотрели и получили эстетическое и интеллектуальное удовольствие. Выставка «Россия» показывает, какая у нас великая и замечательная страна.

Автор: Альфия Батырова