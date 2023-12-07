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Общество
7 Декабря , 15:10

Как получить единое пособие на ребёнка?

Правительство РФ дополнительно выделило 90 млрд рублей для выплат единого пособия на детей. Башкортостан для выплат получит 5,7 млрд рублей.

Пособие назначают семьям с доходами ниже республиканского прожиточного минимума на человека. В Башкортостане он составляет 12 650 рублей на человека. В 2024 году прожиточный минимум в республике составит 13 753 рубля.

Как получить единое пособие на ребенка – объясняют специалисты Отделения Социального фонда по Республике Башкортостан.

 Условия назначения выплаты:
- доход на одного члена семьи – меньше прожиточного минимума
- родители имеют заработок, либо объективную причину для его отсутствия (https://vk.cc/csUaHr)
- имущество отвечает установленным требованиям (https://vk.cc/csUaKW)

 Оформить пособие можно в клиентских службах Социального фонда или МФЦ, а также через Госуслуги на принципах социального казначейства, зачастую по одному заявлению.

ЦУР Башкортостана вместе с Отделением Социального фонда России по республике разработали чат-бот по единому пособию. Подробную информацию вы можете найти тут: https://t.me/deti_posobie_BashBot

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#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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