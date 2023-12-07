В Башкирии откроется тринадцатый офис Центра «Мой бизнес»

Сеть центров в республике расширяется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Теперь чтобы воспользоваться полным комплексом услуг Центра «Мой бизнес» предпринимателям Зианчуринского района и близлежащих муниципалитетов не нужно ехать в столицу. В формате «единого окна» начинающие и действующие предприниматели смогут получить консультации, пройти обучение или подать заявку на меры господдержки. Всего с начала года центрами «Мой бизнес» республики было оказано свыше 9 тыс. консультационных услуг и проведено более 70 мероприятий, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Новое пространство станет точкой притяжения для предпринимателей южной части региона. Помимо клиентского офиса здесь будет также располагаться конференц-зона на 10 мест.

На сегодняшний день в республике функционируют 12 офисов Центра «Мой бизнес»: в Уфе, Стерлитамаке, Кумертау, Октябрьском, Нефтекамске, Салавате, Белебее, Учалах, Белорецке, также в селах Караидель, Чекмагуш и Верхние Киги.

Работу Центра «Мой бизнес» в Уфе высоко оценили представители Минэкономразвития России. В рамках рабочего визита заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Наталья Шаманская и советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно посетили Дом инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» на Мира, 14.

Гостям рассказали о мерах поддержки для предпринимателей региона, познакомили с резидентами университетской стартап-студии и Центра молодежного инновационного творчества «Футурика». Завершилась экскурсия в башкирском ремесленном коворкинге.

Справочно:

С адресами и графиком работы всех подразделений Центра «Мой бизнес» РБ можно ознакомиться по ссылке. Единый телефон горячей линии: +7 (347) 224-99-99.