В России изменилось отношение к профессиональным психологам

Социологическое агентство «Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 20 ноября 2023 года в сети методом River Sampling среди 1 200 респондентов старше 18 лет.

По результатам исследований «Вебер» сообщил, что каждый второй житель страны верит в пользу психологов, но 80% из них никогда не обращались к ним за помощью. При этом 48% опрошенных уверены, что обращение к профессиональным психологам реально помогает решить проблемы.

Интересный факт — две трети россиян (65%) не считают обращение к психологу чем-то постыдным и почти половина (46%) допускают возможность, что для решения своих проблем они обратятся за помощью к профессиональным психологам.

В Башкортостане количество людей, которые обращаются за помощью и поддержкой к психологам, также становится больше. По мнению Галины Ануфриевой, психолога, директора Республиканского молодежного психологического центра (РМПЦ), получать такую помощь становится модным явлением.

В 2023 году Республиканский молодежный психологический центр совместно с Уфимским университетом науки и технологий провел исследование по вопросам востребованности психологической поддержки среди молодежи. Данные исследования коррелируются с сообщением «Вебера»:

— большинству не стыдно обратиться к психологу (в % к числу опрошенных)

— 75% ответили, что психологическая помощь востребована

— более 60% отметили, что необходимо информировать молодежь о получении профессиональной психологической помощи

— 33% отмечают, что нужны комфортные условия в центрах, профессиональные специалисты, современное оборудование

Галина Ануфриева, психолог, директор Республиканского молодежного психологического центра, считает, что необходимы единые подходы к оказанию психологической помощи населению.

— Получение качественной психологической помощи должно стать доступной нормой для любого жителя Башкортостана. Наша задача — развивать доступность и повышать качество психологических услуг для населения республики, — отметила Галина Ануфриева. — Именно для этого мы обучаем специалистов, ремонтируем сейчас наш основной центр в Уфе и филиалы, расширяем филиальную сеть по республике.

Республиканский молодежный психологический центр обновляют и ремонтируют в рамках федеральной субсидии «Регион для молодых». РМПЦ откроется в конце декабря, адрес: г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 133/1.

1180 квадратных метров, интересные локации, современные сервисы, новое оборудование.

В Башкортостане получить помощь психологов можно по телефонам горячей линии:

Горячая линия центров «Семья»: 8-800-347-5000

Республиканский клинический психотерапевтический центр Минздрава Башкирии

+7 (34-72) 41-62-85

Детский телефон доверия Центра психологической помощи «Индиго»: +7(347)223-22-11. Круглосуточно.

Телефон доверия Республиканской клинической психиатрической

больницы: +7(347)295-02-36 (круглосуточно).

Психологическая помощь МЧС по Республике Башкортостан:

122 (с 8:00 до 20:00)

277-09-11 (круглосуточно).

Республиканский молодежный социально-психологический центр:

8(999)757-31-45

Чат-бот психологической поддержки с функцией онлайн консультирования

(с 8.00 — 23.00)

https://t.me/psiholog02_bot

Автор: Альфия Батырова