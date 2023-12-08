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Общество
8 Декабря , 10:38

Как подготовиться к прогулке с питомцем зимой?

К зимней прогулке с питомцем нужно подготовиться – на улице можно столкнуться с ледяной крошкой, солью и химическими реагентами.

Как подготовиться к прогулке с четвероногим другом – объясняют специалисты Госкомитета по ветеринарии Республики Башкортостан.

Самый простой способ защитить лапы – купить обувь для прогулок или носки с водоотталкивающим покрытием. Если обуви нет, необходимо использовать защитный крем или воск для подушечек лап.

Осколки льда и острые предметы, скрытые под снегом, могут травмировать подушечки лап. Из-за химических реагентов на коже образуются трещины, а при облизывании животным поврежденного места химикаты попадают в желудок и могут привести к отравлению и воспалению желудка.

После каждой прогулки мойте лапы питомца специальным шампунем и внимательно осматривайте кожу лап. Регулярно выстригайте шерсть между подушечками пальцев. Если есть порезы – обработайте ветеринарными заживляющими препаратами.

Питомца без густого подшерстка одевайте в теплые вещи (комбинезон, попона, свитер). Некоторые породы собак нужно одевать еще до выпадения снега.

Иммунитет у маленьких питомцев слабее, чем у взрослых. А некоторые породы страдают артритами и артрозами. Будьте внимательны к состоянию животного – сократите время прогулки, если питомец поджимает лапы, упорно пытается лечь или сесть.

Приятных прогулок с вашими четвероногими друзьями!

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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