Как подготовиться к прогулке с питомцем зимой?

Как подготовиться к прогулке с четвероногим другом – объясняют специалисты Госкомитета по ветеринарии Республики Башкортостан.



Самый простой способ защитить лапы – купить обувь для прогулок или носки с водоотталкивающим покрытием. Если обуви нет, необходимо использовать защитный крем или воск для подушечек лап.



Осколки льда и острые предметы, скрытые под снегом, могут травмировать подушечки лап. Из-за химических реагентов на коже образуются трещины, а при облизывании животным поврежденного места химикаты попадают в желудок и могут привести к отравлению и воспалению желудка.



После каждой прогулки мойте лапы питомца специальным шампунем и внимательно осматривайте кожу лап. Регулярно выстригайте шерсть между подушечками пальцев. Если есть порезы – обработайте ветеринарными заживляющими препаратами.



Питомца без густого подшерстка одевайте в теплые вещи (комбинезон, попона, свитер). Некоторые породы собак нужно одевать еще до выпадения снега.



Иммунитет у маленьких питомцев слабее, чем у взрослых. А некоторые породы страдают артритами и артрозами. Будьте внимательны к состоянию животного – сократите время прогулки, если питомец поджимает лапы, упорно пытается лечь или сесть.



Приятных прогулок с вашими четвероногими друзьями!



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