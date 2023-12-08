На дорогах республики проводятся рейды по взысканию налогов

В транспортном потоке по автомобильным номерам выявляются должники, к которым применяются меры по изъятию денежных средств и наложению ареста на имущество, принудительная эвакуация транспортных средств на специализированную стоянку.

Так, 07.12.2023 в ходе очередного рейда на 9 км трассы Уфа – Оренбург было проверено порядка 85 автомобилей, в результате были выявлены граждане, имеющие неисполненные обязательства по налогам и штрафам ГИБДД. Во избежание мер принудительного воздействия задолженность ими была оперативно погашена.

Подобные мероприятия будут проводиться в городах и районах Республики до конца года.

По состоянию на 05.12.2023 долг жителей республики по имущественным налогам составляет 3,3 млрд рублей. По транспортному налогу граждане задолжали 1,9 млрд рублей.

Напоминаем, что 1 декабря наступил срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год. Граждане, не уплатившие налоги, со 2 декабря перешли в категорию должников, а их задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Во избежание подобных ситуаций налоговые органы рекомендуют уплатить налоги и встретить Новый год без долгов.

Узнать о наличии (отсутствии) задолженности и погасить ее можно с помощью интерактивных сервисов «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, мобильного приложения «Налоги ФЛ», а также на портале Госуслуги.