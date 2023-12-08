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Общество
8 Декабря , 17:12

Россияне готовы к выборам Президента страны

7 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошёл круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы Президента: общественный запрос перед избирательной кампанией».

Екатерина Соколова, модератор круглого стола, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ отметила, что тема стала особенно актуальной после того, как 7 декабря в Совете Федерации объявили дату президентских выборов в 2024 году — 17 марта.

Выборы — индикатор нормальности общества и стабильности политической обстановки. Это подтверждают социологические данные, которые представил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. Более половины россиян знают дату выборов Президента, и 84% считают, что это важное событие для них лично. Опрос также выявил, что 78% респондентов готовы принять участие в выборах, основные мотивы включают патриотизм (91%) и стремление обеспечить будущее для своих семей (68%).

Заметным трендом стало увеличение запроса на участие Владимира Путина в выборах. Россияне проявляют доверие своему Президенту, и большинство убеждены, что только он способен успешно продолжить начатое им. Данные исследования Фонда «Общественное мнение» подтвердили, что 70% россиян считают, что Путину стоит баллотироваться на новый срок — это более чем вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Эксперты выразили мнение, что участие Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для обеспечения суверенитета страны и её стратегического развития. Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, подчеркнул, что нет другого лидера с таким стратегическим видением и авторитетом.

Эксперты также обратили внимание на возможные вмешательства Запада в российские выборы и подчеркнули, что легитимность процесса будет обеспечена высоким уровнем участия граждан и их доверия.

В заключение обсуждения эксперты подчеркнули, что социологические опросы свидетельствуют о высоком запросе на участие Владимира Путина в выборах Президента и о важности данного события для населения.

Автор: Альфия Батырова

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