Успейте получить социальный налоговый вычет за 2020 год

В случае если налоговым агентом не предоставлены стандартные и социальные налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218-219 Налогового кодекса Российской Федерации, то налогоплательщик вправе получить их в налоговом органе по месту жительства (регистрации) на основании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Социальные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщикам за налоговый период, в котором произведены соответствующие расходы, например, оплата медицинских услуг или обучения. Указанные расходы, произведенные в одном налоговом периоде, невозможно перенести на другой (последующий или предыдущий) налоговый период.

Обращаем внимание, возврат НДФЛ производится не более чем за три предыдущих года.

При этом необходимо иметь в виду, что обратиться за получением налоговых вычетов по НДФЛ можно в любое время в течение трех лет по окончании налогового периода, в котором налогоплательщиком были произведены соответствующие расходы. За период, превышающий три предыдущих года, возврат НДФЛ не производится.

Таким образом, чтобы получить налоговые вычеты, к примеру, за 2020 год, необходимо до окончания 2023 года представить в налоговый орган декларацию за 2020 год и документы, подтверждающие произведенные расходы. При этом у налогоплательщика в 2020 году должны быть доходы, облагаемые по ставке 13%.

Самый удобный и быстрый способ представления декларации – интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». В данном сервисе можно просматривать информацию о ходе проведения камеральной налоговой проверки декларации, а также о произведенном возврате.

Подробную информацию о порядке предоставления налоговых вычетов, заполнения деклараций и иные вопросы о налоговом законодательстве можно уточнить, позвонив на телефон Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Источник: пресс-служба УФНС РБ