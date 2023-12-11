Как оформить договор купли-продажи автомобиля через Госуслуги?

Как это сделать – объясняют специалисты Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.



Важные условия для совершения сделки: продавец и покупатель должны быть старше 18 лет, иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и установить на свой телефон приложение «Госключ» для дистанционного подписания договора. Автомобиль должен быть зарегистрирован в ГИБДД на имя продавца.



Действия продавца:

1. В услуге «Договор купли-продажи транспортного средства» выберите способ расчета «с аккредитивом».

2. Заполните договор. Большинство данных подставляется автоматически.

3. Укажите сведения о покупателе: ФИО и паспортные данные.

4. Отправьте договор покупателю на согласование.



Действия покупателя:

1. В разделе «Уведомления» найдите проект договора.

2. Выберите банк, где откроете аккредитив. Вы должны быть его клиентом.

3. Проверьте данные в договоре.

4. В течение 24 часов отправьте его на подписание.

5. Откройте аккредитив. Банк пришлет информацию, как это сделать.



Когда покупатель откроет аккредитив, в приложении «Госключ» появится договор. Сторонам нужно его подписать в течение 24 часов.



В течение 5 дней покупатель должен поставить авто на учет в ГИБДД. Заявление можно подать через Госуслуги. Банк «заморозит» деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД



Если в регистрации автомобиля откажут, банк предложит покупателю либо продлить действие аккредитива, либо отозвать сделку.



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