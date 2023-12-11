Как оформить договор купли-продажи автомобиля через Госуслуги?

Как это сделать – объясняют специалисты Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.
Важные условия для совершения сделки: продавец и покупатель должны быть старше 18 лет, иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и установить на свой телефон приложение «Госключ» для дистанционного подписания договора. Автомобиль должен быть зарегистрирован в ГИБДД на имя продавца.
Действия продавца:
1. В услуге «Договор купли-продажи транспортного средства» выберите способ расчета «с аккредитивом».
2. Заполните договор. Большинство данных подставляется автоматически.
3. Укажите сведения о покупателе: ФИО и паспортные данные.
4. Отправьте договор покупателю на согласование.
Действия покупателя:
1. В разделе «Уведомления» найдите проект договора.
2. Выберите банк, где откроете аккредитив. Вы должны быть его клиентом.
3. Проверьте данные в договоре.
4. В течение 24 часов отправьте его на подписание.
5. Откройте аккредитив. Банк пришлет информацию, как это сделать.
Когда покупатель откроет аккредитив, в приложении «Госключ» появится договор. Сторонам нужно его подписать в течение 24 часов.
В течение 5 дней покупатель должен поставить авто на учет в ГИБДД. Заявление можно подать через Госуслуги. Банк «заморозит» деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД
Если в регистрации автомобиля откажут, банк предложит покупателю либо продлить действие аккредитива, либо отозвать сделку.
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