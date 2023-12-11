-32 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
11 Декабря , 13:05

Как оформить договор купли-продажи автомобиля через Госуслуги?

На портале Госуслуг обновился сервис купли-продажи автомобиля. Теперь с помощью сервиса можно не только заключить электронный договор, но и совершить платёж через аккредитив.

Как это сделать – объясняют специалисты Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.

Важные условия для совершения сделки: продавец и покупатель должны быть старше 18 лет, иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и установить на свой телефон приложение «Госключ» для дистанционного подписания договора. Автомобиль должен быть зарегистрирован в ГИБДД на имя продавца.

Действия продавца:
1. В услуге «Договор купли-продажи транспортного средства» выберите способ расчета «с аккредитивом».
2. Заполните договор. Большинство данных подставляется автоматически.
3. Укажите сведения о покупателе: ФИО и паспортные данные.
4. Отправьте договор покупателю на согласование.

Действия покупателя:
1. В разделе «Уведомления» найдите проект договора.
2. Выберите банк, где откроете аккредитив. Вы должны быть его клиентом.
3. Проверьте данные в договоре.
4. В течение 24 часов отправьте его на подписание.
5. Откройте аккредитив. Банк пришлет информацию, как это сделать.

Когда покупатель откроет аккредитив, в приложении «Госключ» появится договор. Сторонам нужно его подписать в течение 24 часов.

В течение 5 дней покупатель должен поставить авто на учет в ГИБДД. Заявление можно подать через Госуслуги. Банк «заморозит» деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД

Если в регистрации автомобиля откажут, банк предложит покупателю либо продлить действие аккредитива, либо отозвать сделку.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru