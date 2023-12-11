Какие законы вступают в силу в декабре 2023 года?

Теперь авторизоваться на интернет-ресурсах РФ можно только по российскому номеру телефона, с помощью Госуслуг, единой биометрической или иной системы, полностью или на 50% контролируемой российской стороной.



Усилится борьба с незаконным переводом пенсионных накоплений: https://vk.cc/csZkrF



Финансовый уполномоченный будет рассматривать внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой. Речь идет о случаях, когда потребитель требует возврата средств предыдущему страховщику. Также исключили ограничение по сумме в 500 тыс. рублей в отношении требований жителей к негосударственным пенсионным фондам.



Уточнили основания, по которым загранпаспорт признают недействительным: https://vk.cc/csZkta



Это утрата, истечение срока действия, прекращение гражданства, недостоверные сведения в паспорте, непередача паспорта на хранение в уполномоченные органы без уважительной причины гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено и т. п.



Запретили закрывать учреждения культуры без оценки последствий: https://vk.cc/csZkuN



Решение о реорганизации и ликвидации государственного или муниципального учреждения культуры принимают только на основании оценки комиссии и с учетом результатов опроса жителей



Подробнее – на официальной странице Государственной Думы.



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