Куда пойти учиться после окончания школы?

«Профессионалитет» – это федеральная образовательная программа в колледжах. Благодаря программе выпускники школ могут получить профессию в короткий срок. После окончания обучения выпускники Башкортостана могут устроиться на работу в компании-партнеры, в том числе республиканские.



На сайте программы есть профориентационный тест из 25 вопросов. Результат теста покажет подходящую сферу деятельности и колледжи, где можно получить образование в выбранной сфере.



Все подробности – на сайте: https://vk.cc/cdjxA6



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