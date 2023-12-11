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Общество
11 Декабря , 11:34

Куда пойти учиться после окончания школы?

Школьники Башкортостана могут узнать это с помощью проекта «Профессионалитет».

«Профессионалитет» – это федеральная образовательная программа в колледжах. Благодаря программе выпускники школ могут получить профессию в короткий срок. После окончания обучения выпускники Башкортостана могут устроиться на работу в компании-партнеры, в том числе республиканские.

На сайте программы есть профориентационный тест из 25 вопросов. Результат теста покажет подходящую сферу деятельности и колледжи, где можно получить образование в выбранной сфере.

Все подробности – на сайте: https://vk.cc/cdjxA6

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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