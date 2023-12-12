Единый день онлайн-консультаций по мерам социальной поддержки в МФЦ

Консультации проводятся по средам с 12:00 до 15:00 во всех офисах МФЦ Башкортостана.
В Уфе онлайн-консультации на этой неделе будут проходить только по адресам:
- пр. Октября, 4/1 (операционный зал МФЦ Мир),
- ул. Менделеева, 137, корп. 4 (операционный зал МФЦ ХБК),
- ул. Интернациональная, 113 (операционный зал МФЦ Интернациональная).
В Ишимбае жителей принимают в очном формате с выездом представителей филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по адресу: ул. Гагарина, 1.
Предварительная запись не требуется.
#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан