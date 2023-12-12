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Общество
12 Декабря , 13:02

Единый день онлайн-консультаций по мерам социальной поддержки в МФЦ

Каждую среду месяца - единый день онлайн-консультаций в офисах МФЦ Башкортостана по социальной поддержке жителей.

Консультации проводятся по средам с 12:00 до 15:00 во всех офисах МФЦ Башкортостана.

В Уфе онлайн-консультации на этой неделе будут проходить только по адресам:
- пр. Октября, 4/1 (операционный зал МФЦ Мир),
- ул. Менделеева, 137, корп. 4 (операционный зал МФЦ ХБК),
- ул. Интернациональная, 113 (операционный зал МФЦ Интернациональная).

В Ишимбае жителей принимают в очном формате с выездом представителей филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по адресу: ул. Гагарина, 1.

Предварительная запись не требуется.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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