Единый день онлайн-консультаций по мерам социальной поддержки в МФЦ

Консультации проводятся по средам с 12:00 до 15:00 во всех офисах МФЦ Башкортостана.



В Уфе онлайн-консультации на этой неделе будут проходить только по адресам:

- пр. Октября, 4/1 (операционный зал МФЦ Мир),

- ул. Менделеева, 137, корп. 4 (операционный зал МФЦ ХБК),

- ул. Интернациональная, 113 (операционный зал МФЦ Интернациональная).



В Ишимбае жителей принимают в очном формате с выездом представителей филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по адресу: ул. Гагарина, 1.



Предварительная запись не требуется.



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