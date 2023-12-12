Как получить услуги сурдо- и тифлоперевода в Башкортостане?

Чтобы получить услуги бесплатно, они должны быть рекомендованы в индивидуальной программе реабилитации и абилитации жителя (ИПРА). Услуги сурдоперевода предоставляют в объеме до 84 часов, тифлоперевода – от 84 до 240 часов. Неиспользованные часы не компенсируют выплатами и не переносят на следующий год.



Подать заявление можно в клиентских службах Социального фонда России по республике или на Госуслугах.



В течение 5 рабочих дней после поступления документов специалисты ставят заявителя на учет, после – выдают направление в уполномоченную организацию. В Башкортостане услуги сурдо- и тифлоперевода оказывает региональное отделение Всероссийского общества глухих.



В 2023 году услугами воспользовались более 1000 жителей республики.



Напомним, получить консультации по вопросам социального и пенсионного обеспечения можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-1000001 (звонок бесплатный).



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