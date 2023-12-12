-27 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
12 Декабря , 13:09

Как получить услуги сурдо- и тифлоперевода в Башкортостане?

Как получить услуги по сурдо- и тифлопереводу – объясняют специалисты Социального фонда России по Республике Башкортостан.

Чтобы получить услуги бесплатно, они должны быть рекомендованы в индивидуальной программе реабилитации и абилитации жителя (ИПРА). Услуги сурдоперевода предоставляют в объеме до 84 часов, тифлоперевода – от 84 до 240 часов. Неиспользованные часы не компенсируют выплатами и не переносят на следующий год.

Подать заявление можно в клиентских службах Социального фонда России по республике или на Госуслугах.

В течение 5 рабочих дней после поступления документов специалисты ставят заявителя на учет, после – выдают направление в уполномоченную организацию. В Башкортостане услуги сурдо- и тифлоперевода оказывает региональное отделение Всероссийского общества глухих.

В 2023 году услугами воспользовались более 1000 жителей республики.

Напомним, получить консультации по вопросам социального и пенсионного обеспечения можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-1000001 (звонок бесплатный).

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru