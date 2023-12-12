В Уфе дольщики ЖК "Московский" начали получать компенсации

Один из долгостроев – ЖК “Московский” от застройщика ООО “Литер 4” в Уфе. Восстановить права 254 дольщиков удается благодаря федеральным механизмам и софинансированию со стороны республики. По словам замминистра строительства и архитектуры Башкортостана Артема Ковшова, для этого выделено более 700 млн рублей, 16% из которых – из республиканского бюджета. Накануне, 11 декабря 2023 года, Фонд развития территорий начал выплату компенсаций дольщикам.

В ближайшее время компенсации получат дольщики 48 проблемных домов из разных регионов России. Об этом сообщил зампред Правительства России, председатель Наблюдательного совета Марат Хуснуллин. Со своими обязательствами в стране не справился 21 застройщик – в Ивановской, Иркутской, Челябинской, Нижегородской, Кировской, Московской, Новосибирской, Самарской, Орловской и Тамбовской областях, Республиках Башкортостан и Калмыкия, Краснодарском и Приморском краях. На компенсацию дольщикам проблемных объектов из этих регионов выделено более 6,9 млрд руб.

– Мы рассмотрели 48 проблемных объектов в 14 регионах. Пострадавшими по ним признаны 1669 дольщиков. Все они получат денежное возмещение за покупку квартир в этих домах. В дальнейшем граждане смогут воспользоваться деньгами для улучшения своих жилищных условий, – отметил Марат Хуснуллин.

Подать заявление на выплату дольщики могут через личный кабинет на сайте Фонда развития территорий или почтой по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5, пом. 23

В Башкортостане проблемы обманутых дольщиков решают планомерно. Так благодаря совместным усилиям правительства республики, республиканского минстроя и застройщиков 470 дольщиков долгостроев – ЖК «Эрмитаж-Горсовет» и «Дом на Ленина» – получат свое жилье. В ноябре 2023 года уже начали вручать ключи от квартир.

Также в ноябре ввели в эксплуатацию еще один, самый крупный долгострой республики – последние секции жилого комплекса «Белая река» в Кузнецовском Затоне. В ближайшие месяцы ключи от новых квартир в секциях В и Г получат 426 семей.

До конца декабря ожидается решение по дому в Буздякском районе (СК «Трест № 21»), по двум объектам ЗАО «Башинвестдом» в Уфе, объекту ООО «МашТехРесурсы» по улице Свободы в Уфе и девяти объектам ООО «КилСтройИнвест» в Уфимском районе.

По данным республиканского минстроя, по решениям Наблюдательного совета Фонда о выплатах в Башкортостане уже восстановили права 3 451 дольщика. Они получили компенсации на общую сумму 9,1 млрд рублей.

Автор текста Альфия Батырова, фото от пресс-службы Минстроя РБ.