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13 Декабря , 10:35

Анонс прямой линии Президента РФ Владимира Путина

Большую пресс-конференцию Президента России Владимира Путина объединили с «Прямой линией».

Она пройдет 14 декабря 2023 года. Начало – в 14:00 по уфимскому времени.

Посмотреть трансляцию вы можете на федеральных каналах и на официальной странице Администрации Главы Республики Башкортостан.

Свой вопрос вы можете задать несколькими способами:
- позвонить в кол-центр по номеру 8-800-200-4040,
- отправить СМС на номер 04040,
- на сайте moskva-putinu.ru,
- через мобильное приложение: RuStore (https://vk.cc/csPDt6), AppGallery (https://vk.cc/csPDvf), Google Play (https://vk.cc/csOdM4)
в социальных сетях.

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