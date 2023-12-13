Анонс прямой линии Президента РФ Владимира Путина

Она пройдет 14 декабря 2023 года. Начало – в 14:00 по уфимскому времени.
Посмотреть трансляцию вы можете на федеральных каналах и на официальной странице Администрации Главы Республики Башкортостан.
Свой вопрос вы можете задать несколькими способами:
- позвонить в кол-центр по номеру 8-800-200-4040,
- отправить СМС на номер 04040,
- на сайте moskva-putinu.ru,
- через мобильное приложение: RuStore (https://vk.cc/csPDt6), AppGallery (https://vk.cc/csPDvf), Google Play (https://vk.cc/csOdM4)
- в социальных сетях.
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