Башкирская микрокредитная компания вошла в тройку лидеров по оказанию услуг через Цифровую платформу МСП.РФ

В тройку лидеров по выдаче займов малому бизнесу в цифровом формате вошла Башкирская микрокредитная компания. На первом и втором местах – Фонд микрокредитования Иркутской области и Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

Корпорация МСП выразила благодарность руководителям этих организаций в ходе XXII Национальной конференции «Микрофинансирование и новые экономические приоритеты: на пути трансформации», которая прошла в Санкт-Петербурге.

- В сентябре текущего года для предпринимателей нашей страны заработал новый сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ, которая создана Корпорацией МСП при поддержке Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего за три месяца Башкирская микрокредитная компания уже выдала через сервис МСП.РФ займы предпринимателям региона на сумму 61,1 млн рублей, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

В настоящее время владельцы бизнеса могут самостоятельно пройти автоматический скоринг стоп-факторов, выбрать подходящий предпринимательский займ и отправить онлайн-заявку через МСП.РФ из любого муниципалитета республики без посещения офиса Башкирской микрокредитной компании. В результате за 11 месяцев текущего года объем вновь выданных займов с базовой ставкой 6% годовых уже превысил 0,5 млрд рублей, а воспользовались данной поддержкой субъекты предпринимательства из 49 муниципалитетов республики.

Справочно:

Башкирская микрокредитная компания (лицензия ЦБР №7-11-05-02-000830) является государственным финансовым институтом и осуществляет микрофинансовую господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан Республики Башкортостан путем предоставления предпринимательских займов на срок до трех лет по базовой ставке 6% годовых.

Прием онлайн-заявок на займы осуществляется через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ.

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Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22534/